Принц Гарри и его невеста попросили гостей прийти на свадьбу со своей едой

08:17 05 мая 2018 0

Купить угощение на месте проведения церемонии удастся не всем Меган Маркл, Instagram

Принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл пригласили на свою свадьбу более 1200 рядовых жителей Великобритании. Однако прийти на торжество им предлагают со своей едой, так как купить что-то неподалеку от места празднования им навряд ли удастся.

Об этом гостей предупреждают в приглашениях, которые они уже получили. Ранее Кенсингтонский дворец сообщил, что некоторые закуски все же можно будет приобрести, пишет Life.ru. Предполагается, что приглашенные проведут как минимум четыре с половиной часа в окрестностях часовни Св. Георгия.

Свадьба состоится 19 мая 2018 года. В торжестве примут участие более 2,6 тысяч человек. В их числе жители разных уголков Великобритании, сотрудники благотворительных организаций, ученики местных школ, члены общины Виндзорского замка, а также члены королевских семей.