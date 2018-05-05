Женщина-хакер украла у Пэрис Хилтон деньги и обнаженные фото

10:06 05 мая 2018 0

Банковские счета Пэрис Хилтон попали под кибератаку ФОТО: Wikipedia

Американская актриса Пэрис Хилтон стала жертвой хакерской атаки. Кибермошенник украл у светской львицы 130 тысяч долларов и эротические фотографии.

Выяснилось, что автором атак являлась женщина-хакер, которой в период с 2015 по 2017 годы удалось не только получить доступ к банковским счетам актрисы, но и отправлять от имени Хилтон электронные письма с просьбами о финансовой помощи. По данным Life, преступница также смогла взломать iCloud актрисы и извлечь оттуда ее обнаженные фото — дальнейшая судьба снимков неизвестна. Хакера арестовали в прошлом году, девушка признала себя виновной и предстанет перед судом 7 мая.

Ранее стало известно, что Хилтон едва не лишилась кольца с бриллиантом, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов. На одной из вечеринок актриса обронила украшение во время танцев, однако позже кольцо удалось найти в ведерке со льдом.