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05 мая 2018
04 мая 2018
10:06  05 мая 2018 0

Женщина-хакер украла у Пэрис Хилтон деньги и обнаженные фото

Банковские счета Пэрис Хилтон попали под кибератакуФОТО: Wikipedia

Американская актриса Пэрис Хилтон стала жертвой хакерской атаки. Кибермошенник украл у светской львицы 130 тысяч долларов и эротические фотографии.

Выяснилось, что автором атак являлась женщина-хакер, которой в период с 2015 по 2017 годы удалось не только получить доступ к банковским счетам актрисы, но и отправлять от имени Хилтон электронные письма с просьбами о финансовой помощи. По данным Life, преступница также смогла взломать iCloud актрисы и извлечь оттуда ее обнаженные фото — дальнейшая судьба снимков неизвестна. Хакера арестовали в прошлом году, девушка признала себя виновной и предстанет перед судом 7 мая.

Ранее стало известно, что Хилтон едва не лишилась кольца с бриллиантом, стоимость которого оценивается в два миллиона долларов. На одной из вечеринок актриса обронила украшение во время танцев, однако позже кольцо удалось найти в ведерке со льдом.

Сергей Макеев
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