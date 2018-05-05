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05 мая 2018
04 мая 2018
10:00  05 мая 2018 0

Миллионы потеряют работу, новая уловка страховых, России предсказали гибель. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Нищенка. Челябинск, милостыня, санкции, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Из-за кадровой революции в России потеряют работу миллионы гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доброе утро! Сегодня суббота, 5 мая. И вот главное за неделю:

Перед инаугурацией президента Владимира Путина региональным элитам грозит череда уголовных дел. Кто сохранит свои места, а к кому есть претензии читайте в нашем материале.

В России будет уволен каждый седьмой. Из-за глобальной кадровой революции представителям до 50% существующих ныне профессий придется переучиваться, поскольку востребованность в них исчезнет.

Автостраховщики изобрели новую уловку — вместо ОСАГО они предлагают оформить защиту на случай ДТП. Эксперты рассказали о «подводных камнях» этого нововведения и стоит ли на него соглашаться.

РФ лишили кубка мира по биатлону, наша стана не будет принимать ни одного этапа соревнований. Что это — месть за допинг или страх перед российским оружием, читайте здесь.

С первого мая минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. Власти уверены, что повышение МРОТ поможет миллионам жить богаче.

Норвежская писательница предсказала, что Россия лопнет, как мыльный пузырь. Историки рассказали, означают эти слова.

Надежда Банникова
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