10:00 05 мая 2018 0

Из-за кадровой революции в России потеряют работу миллионы граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доброе утро! Сегодня суббота, 5 мая. И вот главное за неделю:

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