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05 мая 2018
04 мая 2018
11:55  05 мая 2018 1

НЛМК закроет производство в США из-за ввозных пошлин

Литейный цех ООО
Компания просит исключить слябы ее производства из-под действия ввозных пошлинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские дочерние компании группы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania заявили о возможном уходе с американского рынка. Это связано с введением пошлин на импорт продукции компании, говорится в материалах, направленных в Минпромторг США.

Компания просит исключить слябы ее производства из-под действия ввозных пошлин, которые были введены в марте этого года, пишет RNS. По информации НЛМК, аналогичная продукция, которая производится в США, не покрывает потребности страны в ней. А это значит, что в итоге от роста цен пострадает только конечный потребитель.

В случае, если пошлины не будут отменены, компании будут вынуждены уйти с рынка. Это приведет к тому, что без работы останутся порядка 9 тысяч человек.

Заградительные пошлины на стальную и алюминиевую продукцию введены в США с 23 марта. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия. Ранее «URA.RU» сообщало, что новые пошлины коснутся в первую очередь российских производителей труб и алюминия — это Evraz, «Русал» и НЛМК. Часть предприятий, которые могут понести убытки, расположены на Урале.

Эксперты уверены, что заградительные пошлины не будут отменены никогда, потому что таким образом американский президент Дональд Трамп отрабатывает предвыборные обещания, связанные с созданием условий для увеличения внутреннего производства.

Екатерина Бойбородина
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