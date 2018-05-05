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05 мая 2018
14:00  05 мая 2018 0

Митинги Навального, срок за пост о Крыме, хоккейная победа РФ. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Алексей Навальный вывел своих сторонников на новые митингиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добрый день! Главное к этому часу:

Сторонники Алексея Навального вышли на протестные акции в крупных городах России. Полиция задержала десятки активистов, есть даже избитые.

Министру образования Ольге Васильевой прочат отставку с министерского кресла из-за её конфликтности с вице-премьером Ольгой Голодец, спорными реформами и неумения работать в команде. Вместе с ней под угрозой оказались карьеры Максима Орешкина, Владимира Пучкова и Дмитрия Рогозина.

Житель Крыма посчитал, что полуостров вовсе «не наш», а Украины и написал об этом во «ВКонтакте». А его посадили за непатриотичный комментарий.

«ВКонтакте» ввела систему шифрования, за которую заблокировали Telegram. Что это — провокация российских спецслужб или тонкая игра, разбирались мы вместе с IT-экспертами.

Центробанк рассказал о рекордном убытке в сотни миллиардов рублей. В ведомстве признались, что едва не потеряли ещё несколько триллионов.

Сборная России по хоккею разгромила французскую команду с неприлично огромным счетом. Это первая игра наших хоккеистов на чемпионате мира в Дании.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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