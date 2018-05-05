Добрый день! Главное к этому часу:
Сторонники Алексея Навального вышли на протестные акции в крупных городах России. Полиция задержала десятки активистов, есть даже избитые.
Министру образования Ольге Васильевой прочат отставку с министерского кресла из-за её конфликтности с вице-премьером Ольгой Голодец, спорными реформами и неумения работать в команде. Вместе с ней под угрозой оказались карьеры Максима Орешкина, Владимира Пучкова и Дмитрия Рогозина.
Житель Крыма посчитал, что полуостров вовсе «не наш», а Украины и написал об этом во «ВКонтакте». А его посадили за непатриотичный комментарий.
«ВКонтакте» ввела систему шифрования, за которую заблокировали Telegram. Что это — провокация российских спецслужб или тонкая игра, разбирались мы вместе с IT-экспертами.
Центробанк рассказал о рекордном убытке в сотни миллиардов рублей. В ведомстве признались, что едва не потеряли ещё несколько триллионов.
Сборная России по хоккею разгромила французскую команду с неприлично огромным счетом. Это первая игра наших хоккеистов на чемпионате мира в Дании.