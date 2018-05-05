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05 мая 2018
14:37  05 мая 2018 0

Тысячи мотоциклистов пронеслись по центру Москвы. ВИДЕО

Магазин мотоциклов
В центре Москвы соберутся люди, неравнодушные к мотодвижениюФото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Москвы в субботу 5 мая пройдет второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018. Девиз мероприятия — «На дороге все равны». Сбор участников начался на проспекте Сахарова в 09:00.

Мотоциклисты стартовали в 11:30 и двигались по Садовому кольцу, завершился парад в 12:30 на Воробьевых горах. В мероприятии примут участие около трех тысяч мотоциклистов, передает РИА «Новости».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в мотопараде примут участие основные мотоклубы Москвы, соберутся люди, неравнодушные к мотодвижению. Ликсутов выразил радость по поводу того, что количество мотоциклистов каждый год растет примерно на 30%. Также заммэра отметил серьезное отношение столичных водителей к безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.

Ликсутова поддержал начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко, подчеркнувший, что число ДТП на дорогах столицы ежегодно снижается на 15%. Он уточнил, что с помощью фестиваля хочется призвать водителей и автомобилей, и мотоциклов вести себя на дороге адекватно и понятно.

Валерия Романова
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