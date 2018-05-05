В центре Москвы в субботу 5 мая пройдет второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018. Девиз мероприятия — «На дороге все равны». Сбор участников начался на проспекте Сахарова в 09:00.
Мотоциклисты стартовали в 11:30 и двигались по Садовому кольцу, завершился парад в 12:30 на Воробьевых горах. В мероприятии примут участие около трех тысяч мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в мотопараде примут участие основные мотоклубы Москвы, соберутся люди, неравнодушные к мотодвижению. Ликсутов выразил радость по поводу того, что количество мотоциклистов каждый год растет примерно на 30%. Также заммэра отметил серьезное отношение столичных водителей к безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.
Ликсутова поддержал начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко, подчеркнувший, что число ДТП на дорогах столицы ежегодно снижается на 15%. Он уточнил, что с помощью фестиваля хочется призвать водителей и автомобилей, и мотоциклов вести себя на дороге адекватно и понятно.