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05 мая 2018
15:57  05 мая 2018 0

В список «врагов Украины» попали 19 судей Конституционного суда России

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, протесты, самооборона, площадь независимости
Украинцы обвиняют в своих бедах судей и артистовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В базе украинского сайта «Миротворец» появились данные 19 судей Конституционного суда РФ. Таким образом украинцы решили отомстить им за Крым.

Согласно информации, размещенной на сайте, судьи попали в базу за то, что подписали постановление о присоединении Крыма к России, тем самым «пытались легализовать аннексию АР Крым», сообщает телеканал RT. В базу данных «Миротворца» попали все судьи Конституционного суда, включая его председателя Валерия Зорькина.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуется личная информация, в том числе контакты и адреса тех, кого украинские националисты обвиняют в покушениях на целостность своей страны.

Конкретные причины попадания в базу могут быть различны. Так, две недели назад в нее были внесены актеры сериалов «Папины Дочки» и «Сваты» Андрей Леонов, Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Администраторы сайта посчитали, что их действия и высказывания содержать агрессию против Украины, напоминает сайт VSE42.RU.

Игорь Чукреев
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