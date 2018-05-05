Педофил получил 19 лет колонии за развращение 56 детей

В Татарстане житель города Альметьевска признан виновным в совращении несовершеннолетних. Он находил детей в соцсетях и притворялся их сверстником — то мальчиком, то девочкой.
Как было установлено следствием, педофил создал в соцсетях две фальшивые страницы, которые вел от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. «С их помощью он стал знакомиться с детьми в возрасте 10-14 лет и посредством сети Интернет совершать в отношении них действия сексуального характера, в том числе уговаривая снимать себя на фото- и видеокамеру за совершением непристойных действий. В дальнейшем, получив эти записи, угрожая их распространением, мужчина требовал присылать ему все новые записи, либо встречаться с ним», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
Отмечается, что всего от его действий пострадало 56 детей. В том числе в отношении четырех девочек он успел совершить «действия сексуального характера», встречаясь с ними в гараже или даже приходя к ним в гости. Решение суда он приговорен к 19 годам строго режима.