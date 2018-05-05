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05 мая 2018
19:23  05 мая 2018 0

Сотрудники университета потеряли кусок оружейного плутония

АО
Пропавшего вещества достаточно для «грязной бомбы»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Государственном университете Айдахо в США потеряли кусок оружейного плутония-239, находившегося там на хранении. Как выяснилось, в университете вообще небрежно вели отчетность по радиоактивным веществам.

Всего в его лаборатории хранилось 14 однограммовых кусков плутония. Последний раз их пересчитали в 2014 году, после чего они были подготовлены к утилизации на полигоне. Предполагается, что среди них должен находиться и потерянный фрагмент — но записи об этом в отчетах нет. Теперь университету грозит штраф в 8,5 тысяч долларов за небрежность, сообщает РИА «Новости».

Утерянного фрагмента недостаточно для создания ядерного взрывного устройства. Но он вполне пригоден для так называемой «грязной» бомбы, способной сделать радиоактивной большую территорию.

Иностранные специалисты не в первый раз демонстрируют небрежность в обращении с радиоактивными веществами. Так, год назад в Японии в ядерном научном центре при распаковке партии порошкообразного плутония-239 часть была рассыпана, в результате чего облучение получили пять человек, напоминает сайт Vse42.ru.

Игорь Чукреев
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