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05 мая 2018
21:52  05 мая 2018 0

Самые популярные туристические сайты признали небезопасными

Аэропорт. Ханты-Мансийск., касса, юграавиа, покупка билета
При покупке билетов в Интернет есть риск кражи персональных данныхФото: Александр Елизаров © URA.RU

Абсолютное большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов уязвимы для взлома. К такому выводу пришли исследователи, проверив наиболее популярные ресурсы.

Специалисты компании Dashlane изучили 55 сайтов, проверяя каждый на соответствие ряду параметров. К примеру, насколько сложный пароль требуется придумать пользователю при регистрации. В итоге лишь 11% ресурсов получили удовлетворительные оценки, сообщает «Интерфакс».

Среди наиболее уязвимых эксперты назвали широко известные Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor. Сайт по бронированию отелей Booking.com, сервис по аренде автомобилей Hertz, поисковики авиабилетов Skyscanner и Momondo получили средние оценки. Среди ресурсов, оказавшихся наиболее защищенным, назван Airbnb — он единственный получил пять баллов из пяти.

Виктор Жуков
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