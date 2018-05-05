Самые популярные туристические сайты признали небезопасными

Абсолютное большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов уязвимы для взлома. К такому выводу пришли исследователи, проверив наиболее популярные ресурсы.
Специалисты компании Dashlane изучили 55 сайтов, проверяя каждый на соответствие ряду параметров. К примеру, насколько сложный пароль требуется придумать пользователю при регистрации. В итоге лишь 11% ресурсов получили удовлетворительные оценки, сообщает «Интерфакс».
Среди наиболее уязвимых эксперты назвали широко известные Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor. Сайт по бронированию отелей Booking.com, сервис по аренде автомобилей Hertz, поисковики авиабилетов Skyscanner и Momondo получили средние оценки. Среди ресурсов, оказавшихся наиболее защищенным, назван Airbnb — он единственный получил пять баллов из пяти.