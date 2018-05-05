Известный военный корреспондент скоропостижно скончался в Казани

Основатель и руководитель сетевого информационного агентства Anna News, известный журналист Марат Мусин скончался в Казани. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Мусин умер во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы». «Марат Мусин скончался. Врачи назвали причиной смерти тромбофлебит», — сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия. Военкор агентства Олег Блохин в беседе с РБК признался, что узнал о смерти Мусина от телеведущего Сергея Бадюка «и еще нескольких человек».
Зарегистрированное в Абхазии информагентство Anna News специализируется на репортажах из горячих точек. Оно было создано в 2011 году для освещения гражданской войны в Ливии. Его корреспонденты работают в Сирии и в Донбассе, агентство публикует новости на русском языке. Anna News основал политолог и журналист Марат Мусин. В качестве корреспондента он вел репортажи из Украины, Сирии, Ливии.