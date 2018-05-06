Родственники Маккейна отказались звать Трампа на похороны сенатора

Президент США Дональд Трамп не будет приглашен на возможные похороны Джона Маккейна. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на родственников сенатора-республиканца, который сейчас проходит лечение опухоли головного мозга.
Скорее всего, американское руководство на прощании с политиком будет представлять вице-президент Майк Пенс. Решение принято из-за сложных личных отношений между Трампом и Маккейном. Несмотря на то, что политик еще жив, уже объявлено место прощальной церемонии. Это будет Вашингтонский кафедральный собор Англиканской епископальной церкви Соединенных Штатов, передает Life.
Отметим, ранее Джон Маккейн заявил, что из-за четвертой стадии рака головного мозга точно не знает, сколько ему осталось жить. Как писало «URA.RU», 81-летний сенатор собирается оставить политику из-за состояния здоровья: год назад у него диагностировали рак головного мозга. Проведенная операция принесла временное облегчение течения болезни, что позволило Маккейну проработать в Сенате США еще почти год и делать оптимистичные прогнозы о состоянии своего здоровья.