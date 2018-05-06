{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
06:15  06 мая 2018 0

Родственники Маккейна отказались звать Трампа на похороны сенатора

81-летний сенатор ранее сообщил о том, что у него четвертая стадия рака мозгаФото: John McCain, Twitter

Президент США Дональд Трамп не будет приглашен на возможные похороны Джона Маккейна. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на родственников сенатора-республиканца, который сейчас проходит лечение опухоли головного мозга.

Скорее всего, американское руководство на прощании с политиком будет представлять вице-президент Майк Пенс. Решение принято из-за сложных личных отношений между Трампом и Маккейном. Несмотря на то, что политик еще жив, уже объявлено место прощальной церемонии. Это будет Вашингтонский кафедральный собор Англиканской епископальной церкви Соединенных Штатов, передает Life.

Отметим, ранее Джон Маккейн заявил, что из-за четвертой стадии рака головного мозга точно не знает, сколько ему осталось жить. Как писало «URA.RU», 81-летний сенатор собирается оставить политику из-за состояния здоровья: год назад у него диагностировали рак головного мозга. Проведенная операция принесла временное облегчение течения болезни, что позволило Маккейну проработать в Сенате США еще почти год и делать оптимистичные прогнозы о состоянии своего здоровья.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров