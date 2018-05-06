В День Победы над Москвой пролетят самолеты, вооруженные «Кинжалами»

В ходе военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут продемонстрированы новейшие образцы вооружений и военной техник. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, на Красной площади, кроме уже ставших знаменитыми гиперзвуковых ракет «Кинжал», впервые будут показаны боевые роботы, новейшие беспилотники и образцы противотанковых вооружений.
При этом показаны будут только те вооружения, которые уже прошли проверку в боевых условиях, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на слова замминистра. «Ракетный комплекс „Кинжал“ это вовсе не миф и отнюдь не анимация», — цитирует издание заявление Юрия Борисова, пояснившего, что модернизированные и оснащенные «Кинжалами» МиГ-31К уже стоят на боевом дежурстве.
Робототехника, поступившая в войска, будет представлена комплексом разминирования «Уран-6» и его многофункциональным собратом «Уран-9». Последний способен вести разведку и осуществлять огневую поддержку войск в бою. Беспилотные аппараты будут представлены комплексами «Корсар» и «Катран», который, кстати, может выполнять функции не только разведки, но и нанесения ударов управляемым и неуправляемым оружием.
Кроме того, в параде приму участие такие образцы автомобильной техники, как КамАЗ «Патруль», бронемашины «Тигр» и «Тайфун», а также все-таки принятые на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор» и доработанные танки Т-14 «Армата».