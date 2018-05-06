Новые фотографии новорожденного принца Луи, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликованы в официальном Twitter Кенсингтонского дворца. Снимки сделала сама герцогиня Кембриджская.
Первое фото было сделано спустя три дня после рождения маленького Луи, 26 апреля. Кстати, принца назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена. Он погиб в 1979 году во время теракта, который устроили боевики Ирландской республиканской армии.
На второй фотографии можно увидеть Луи вместе с сестрой Шарлоттой. Снимок сделан 2 мая в ее третий день рождения. «Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить общественность за теплые слова в честь рождения принца Луи и в честь третьего дня рождения принцессы Шарлотты», — говорится в подписи к снимку.