Трамп нанял израильских шпионов для слежки за командой Обамы

Команда президента США Дональда Трампа в 2017 году воспользовалась услугами израильского частного разведывательного агентства для поиска компромата на членов администрации экс-главы Белого дома Барака Обамы. По данным The Guardian, помощники Трампа пытались уличить соратников Обамы в лоббировании интересов Ирана.
Источники британского издания утверждают, что помощники Трампа обратились к израильским разведчикам в мае прошлого года, когда президенту США было необходимо принять решение о продлении ядерной сделки с Ираном. «Идея заключалась в том, чтобы работающие на Трампа люди дискредитировали тех, кто играл ключевую роль в заключении соглашения (администрация Обамы — прим.ред.), что облегчает выход из него», — отметил собеседник The Guardian.
Сообщается, что нанятые разведчики изучали частную жизнь и политическую деятельность экс-помощников Обамы Бена Родса и Колина Кала. Целью тайной кампании был поиск информации о лоббировании интересов Ирана со стороны администрации экс-президента США, а также нарушения протокола при двустороннем обмене конфиденциальной данными. По утверждениям соратников Обамы, слежки за собой они замечали. The Guardian отмечает, что последствия действий помощников Трампа пока неизвестны.
«Ядерная сделка» — документ, заключенный между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. Согласно документу, Тегеран обязан приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В январе 2018 президент США согласился продлить ядерное соглашение с Ираном на 120 дней. В Белом уточнили, что за указанный период содержание документа должно быть пересмотрено. 27 апреля главы Франции и ФРГ Эммануель Макрон и Ангела Меркель обратились к Трампу с просьбой не разрывать соглашение, принятое в годы президентства Барака Обамы.