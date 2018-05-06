Порошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за Украину

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не любит деньги. Кроме того, президент признался, что готов отдать жизнь за свою страну и народ.
Порошенко на просьбу журналиста немецкого издания Focus продолжить фразу «Я люблю деньги, потому что…» ответил, что «не любит денег». Далее, сравнивая свою карьеру политика и предпринимателя президент уточнил, что делает в бизнесе все возможное, но в политической сфере проявляет себя «гораздо больше», так как от этого зависит «судьба великого народа». Также Порошенко подчеркнул, что готов отдать жизнь за будущее своей страны, если необходимо, передает Life.ru.
Порошенко сейчас находится в Германии, куда он прибыл на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Переговоры пройдут 10 мая в Аахене.