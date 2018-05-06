В Тюмени неподалеку от детского сада №78 обнаружен полуразложившийся труп мужчины. По свидетельствам очевидцев, после того, как тело извлекли из теплового коллектора, оно долго лежало на земле, приводя в ужас местных жителей.
Фотографию лежащего на земле тела опубликовала в «Вконтакте» жительница Тюмени. «Мне было жутко на это смотреть, а еще хуже стало от мысли, что как-то мне надо 5-летнего сына мимо этого провести», — пишет она. Еще один очевидец отметил, что «вонь стоит на всю улицу».
Выяснилось, что погибший — мужчина 1979 года рождения. Согласно предварительному осмотру, признаков насильственной смерти не обнаружено. Истинные причины смерти будут известны после того, как завершится судебно-медицинской экспертизы, сообщает портал «Вслух.ру». Получить комментарий пресс-службы СУ СК по Тюменской области на момент публикации новости не удалось.