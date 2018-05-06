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06 мая 2018
05 мая 2018
10:05  06 мая 2018 0

Украинские военные решили изучить настроение россиян

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, море, крым, севастополь, чайки, бухта, памятник погибшим кораблям
В первую очередь Украину интересует настроение жителей КрымаФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Украинские военные собираются провести социологический опрос на территории России, чтобы выяснить настроения жителей южных регионов. Соответствующий тендер размещен Центром информационно-психологических операций №72 ВСУ на портале госзакупок.

С помощью опроса предполагается выяснить, насколько люди удовлетворены своей жизнью и существуют ли в регионах протестные настроения, пишет Nation News.Также в рамках исследования военные установят наиболее эффективные информационные каналы работы.

Исследование предполагается провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму. На эти цели их бюджета Украины выделят 1,6 млн гривен, это примерно 65 тысяч долларов, передает RT.

Валерий Дорофеев
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