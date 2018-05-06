Украинские военные решили изучить настроение россиян

В первую очередь Украину интересует настроение жителей Крыма
Украинские военные собираются провести социологический опрос на территории России, чтобы выяснить настроения жителей южных регионов. Соответствующий тендер размещен Центром информационно-психологических операций №72 ВСУ на портале госзакупок.
С помощью опроса предполагается выяснить, насколько люди удовлетворены своей жизнью и существуют ли в регионах протестные настроения, пишет Nation News.Также в рамках исследования военные установят наиболее эффективные информационные каналы работы.
Исследование предполагается провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму. На эти цели их бюджета Украины выделят 1,6 млн гривен, это примерно 65 тысяч долларов, передает RT.