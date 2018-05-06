{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
14:05  06 мая 2018 0

Раскрыт сценарий инаугурации президента. Путин скажет 33 главных слова о России

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для церемонии вступления в должность российского президента предусмотрен строгий сценарий. Об этом рассказал государственный герольдмейстер Российской Федерации Георгий Вилинбахов.

По его словам, искусство протокола заключается в том, чтобы уметь подстраиваться под ситуацию, если что-то вдруг идет не по плану. «Служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать», — цитирует РИА «Новости» слова Вилинбахова.

Вместе с тем есть и неизменные части сценария, которые в любом случае должны соответствовать протоколу. В частности, речь идет о сборе и размещении гостей, вносе символов президентской власти в помещение, напоминает Life.ru. После этого президент проходит через парадные залы в помещение где произнесет присягу. Затем будет поднят президентский штандарт над резиденцией в Кремле, прогремит праздничный салют и главу государства поздравят со вступлением в должность.

Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В ходе церемонии глава государства произнесет присягу, которая состоит из 33 слов, включая предлоги.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров