Для церемонии вступления в должность российского президента предусмотрен строгий сценарий. Об этом рассказал государственный герольдмейстер Российской Федерации Георгий Вилинбахов.
По его словам, искусство протокола заключается в том, чтобы уметь подстраиваться под ситуацию, если что-то вдруг идет не по плану. «Служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать», — цитирует РИА «Новости» слова Вилинбахова.
Вместе с тем есть и неизменные части сценария, которые в любом случае должны соответствовать протоколу. В частности, речь идет о сборе и размещении гостей, вносе символов президентской власти в помещение, напоминает Life.ru. После этого президент проходит через парадные залы в помещение где произнесет присягу. Затем будет поднят президентский штандарт над резиденцией в Кремле, прогремит праздничный салют и главу государства поздравят со вступлением в должность.
Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В ходе церемонии глава государства произнесет присягу, которая состоит из 33 слов, включая предлоги.