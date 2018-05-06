В Москве отменена часть генеральной репетиции Парада Победы

Воздушную часть репетиции парада отменили в Москве
В Москве отменили часть репетиции Парада Победы. Причиной для этого стали неблагоприятные метеоусловия.
В связи с непогодой было принято решение не проводить воздушную часть генеральной репетиции военного парада 6 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
В воздушной части парада примут участие 77 самолетов и вертолетов. В том числе впервые будет организован пролет истребителей МиГ-31К с ракетными комплексами «Кинжал», а также многофункциональных истребителей Су-57.