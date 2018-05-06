В промзоне Сургута нашли разложившегося мертвеца

Полиция выясняет личность покойника и обстоятельства его смерти
Полиция устанавливает личность погибшего, чьи останки были найдены в промзоне Сургута. Сложность заключается в том, что к моменту обнаружения от тела остался только скелет.
Останки были найдены днем 5 мая, сообщает «СургутинформТВ». Обнаружили их по адресу Производственная, 38. Предположительно, находились они там довольно давно — тело успело полностью разложиться. Однако примерное время смерти пока остается неизвестным.
В настоящее время на месте работает следственная группа, проводятся экспертизы. Полиции предстоит установить не только личность покойного, но и обстоятельства его смерти.