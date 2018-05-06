20:37 06 мая 2018 0

Шоумен признался, что с трудом сдерживал панику Фото: Wikimedia Commons

Шоумен Александр Ревва рассказал, как вместе с семьей оказался в эпицентре урагана. По его мнению, одна из велопрогулок в престижном районе Подмосковья, где живет комик, чуть не закончилась трагедией.

По словам Реввы в тот день внезапно поднялся шквалистый ветер, который всерьез испугал его. «Деревья начали падать прямо за нами! Это был шок. Мы ехали на велосипедах по парку и видели весь этот ужас. Испугались страшно! Честно говоря, тогда я подумал, что это уже все. Конец! Когда перед тобой и за тобой падают огромные деревья, это действительно страшно», — цитирует шоумена Starhit.

Артист рассказал, как ему удалось выйти из ситуации невредимым. «Несмотря на страх, я старался не наводить панику. Поддерживал девчонок, юморил: „Давайте быстрее!“ Ехал самый последний за девочками, отцовское сердце едва не выпрыгнуло наружу. Мы сумели выехать из парка чудом», — резюмировал Александр Ревва.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, как певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин пострадали от московского урагана. Стихия нанесла серьезный урон их замку в подмосковной деревне Грязи.