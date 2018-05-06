Стали известны новые подробности инаугурации президента России

21:25 06 мая 2018 0

Президент примет смотр Кремлевского полка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ завершится смотром Кремлевского полка и молебном в Благовещенском соборе Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец, пишет «Газета.ру». Затем пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу. Как уже сообщало «URA.RU», ее текст будет состоять ровно из 33 слов

За происходящим будут наблюдать гости. Им отведут места как в залах Большого Кремлевского дворца, так и на Соборной площади. В число приглашенных вошли доверенные лица главы государства, а также представители различных движений и организаций, помогавшие Владимиру Путину на выборах и при исполнении обязнностей президента.

Ранее литовские СМИ сообщили, что руководство страны не получило приглашения на инаугурацию российского лидера, которая пройдет 7 мая в Кремле. Как отмечали власти Литвы, решение о визите в Москву будет принято Грибаускайте только после получения официального приглашения. На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послание могли потерять в аппарате президента Литвы.