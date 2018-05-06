Захарова рассказала о «потерявшемся» приглашении главы Литвы на инаугурацию Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, куда делось направленное президенту Литвы и «потерявшееся» приглашение на инаугурацию российского президента. Чтобы выяснить это, была поднята вся переписка министерства.
«Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучением приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее литовские СМИ сообщили, что президент их страны не получал приглашения. В связи с этим под вопросом был и сам визит главы республики в Москву
Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая. С этого момента действующее правительство будет отправлено в отставку, после чего глава страны назначит новый кабинет министров, напоминает сайт Vse42.ru.