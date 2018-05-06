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06 мая 2018
22:46  06 мая 2018 0

Появились кадры извержения вулкана, уничтожающего дома на Гавайях. ФОТО, ВИДЕО

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Раскаленная лава выгнала из домов 2 тыс. местных жителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на начавшееся извержение вулкана Килауэа, на Гавайях все еще остаются туристы и местные жители. Сейчас они выкладывают в интернет фото и видео того, как растекающаяся по Большому острову лава уничтожает жилые дома.

«Вы даже не представляете, каково это в реальности»; «Новое извержение разрушило несколько улиц», — пишут туристы в Twitter, сопровождая посты фотографиями и видео происходящего. На них запечатлены разрушения, кторая которые причинила стихия центральному острову архипелага.

Извержение Килауэа началось в пятницу, 4 мая. Ученые заявляют, что оно является одним из самых мощных на Гавайях за последние 40 лет. Эпицентр расположен в 25 километрах от Хавайиан-Парадайс-Парк, где проживает около семи тысяч человек.

Игорь Чукреев
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