Несмотря на начавшееся извержение вулкана Килауэа, на Гавайях все еще остаются туристы и местные жители. Сейчас они выкладывают в интернет фото и видео того, как растекающаяся по Большому острову лава уничтожает жилые дома.
«Вы даже не представляете, каково это в реальности»; «Новое извержение разрушило несколько улиц», — пишут туристы в Twitter, сопровождая посты фотографиями и видео происходящего. На них запечатлены разрушения, кторая которые причинила стихия центральному острову архипелага.
Извержение Килауэа началось в пятницу, 4 мая. Ученые заявляют, что оно является одним из самых мощных на Гавайях за последние 40 лет. Эпицентр расположен в 25 километрах от Хавайиан-Парадайс-Парк, где проживает около семи тысяч человек.