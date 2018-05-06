Министерство обороны РФ показало видео с испытаний новейшей российской автоматической боевой машины «Уран-9». На кадрах показано, как боевой робот преодолевает препятствия в различных погодных условиях и стреляет по учебным целям.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для поддержки пехоты и вывода ее из-под атаки противника. Его вооружение позволяет поражать самые различные цели, в том числе и тяжелые танки. В боекомплект робота входят противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет.
Как отмечают в военном ведомстве, «Уран-9» не единственный робот, поступающий сейчас в войска. Так, в Москве на Параде Победы будет впервые показан комплекс «Уран-6», а также беспилотники «Катран» и «Корсар».