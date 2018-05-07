Сергею Кириенко отдадут электронную демократию и информационные технологии

Первый заместитель главы администрации президента России (АП) Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление — по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. По всей вероятности, это произойдет после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая.
С началом нового президентского срока начнутся кадровые и структурные перестановки в АП. Большинство чиновников в руководстве сохранят свои места, однако, их функционал будет скорректирован. Так, помимо управлений по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам (УОП), Кириенко может получить в подчинение еще одно управление, которое связано с применением информационных технологий и развитием электронной демократии. На данный момент его возглавляет Андрей Липов, которого курирует помощник президента РФ Игорь Щеголев. После обновления АП, Щеголев продолжит отвечать за него, но будет находиться в подчинении Кириенко, который в АП следит в том числе за развитием интернет-среды.
Близкий к АП собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что заместитель начальника УОП Алексей Гореславский курирует интернет, однако, «ему не всегда хватает помощи технических специалистов». В его подчинении находится департамент современных информационных технологий, а также новых коммуникаций из шести человек. Гореславский в первую очередь отвечает за контент в интернете, а управление Липова — за «цифровой суверенитет», электронную демократию и программное обеспечение. Отмечается, что взаимодействие между этими подразделениями уже было — например, по законопроектам, который касаются регулирование интернета.