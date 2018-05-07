{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
01:42  07 мая 2018 0

Сергею Кириенко отдадут электронную демократию и информационные технологии

Торжественная церемония закрытия конкурса
Сейчас Кириенко уже руководит управлениями по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам (УОП)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель главы администрации президента России (АП) Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление — по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. По всей вероятности, это произойдет после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая.

С началом нового президентского срока начнутся кадровые и структурные перестановки в АП. Большинство чиновников в руководстве сохранят свои места, однако, их функционал будет скорректирован. Так, помимо управлений по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам (УОП), Кириенко может получить в подчинение еще одно управление, которое связано с применением информационных технологий и развитием электронной демократии. На данный момент его возглавляет Андрей Липов, которого курирует помощник президента РФ Игорь Щеголев. После обновления АП, Щеголев продолжит отвечать за него, но будет находиться в подчинении Кириенко, который в АП следит в том числе за развитием интернет-среды.

Близкий к АП собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что заместитель начальника УОП Алексей Гореславский курирует интернет, однако, «ему не всегда хватает помощи технических специалистов». В его подчинении находится департамент современных информационных технологий, а также новых коммуникаций из шести человек. Гореславский в первую очередь отвечает за контент в интернете, а управление Липова — за «цифровой суверенитет», электронную демократию и программное обеспечение. Отмечается, что взаимодействие между этими подразделениями уже было — например, по законопроектам, который касаются регулирование интернета.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров