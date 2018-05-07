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07 мая 2018
06 мая 2018
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04 мая 2018
03:28  07 мая 2018 0

Уральцы пожаловались Путину на свердловского мэра и провели серию одиночных пикетов

Основная претензия каменцев к Сергею Белоусову в том, что их проблемы не решаютсяФото: сайт администрации Каменского городского округа

В минувшее воскресенье, 6 мая, в Каменском районе прошла серия одиночных пикетов. Основным требованием жителей муниципального района была отставка мэра Каменска-Уральского Сергея Белоусова.

Как сообщил «URA.RU» местный общественный деятель Сергей Барсуков, причины недовольства жителей муниципального района остались прежними: назревшие вопросы никак не решаются, власти бездействуют, коммунальные проблемы остаются.

«Люди пытаются достучаться до президента РФ, — рассказал „URA.RU“ общественник. — К примеру, села Новоисетское и Колчедан топит фекальными стоками. Жители окончательно требуют отставки главы района Белоусова. Гражданские волнения начинают нарастать весьма большими темпами. Впереди вновь попытки организовать регистрацию инициативной группы по отзыву главы района, провести массовые акции на территории района».

Отметим, в феврале этого года жители поселков Мартюш и Позариха, где в течение зимы года люди замерзали в собственных домах из-за масштабной коммунальной аварии, провели пикет напротив здания свердловского Заксобрания. Как писало «URA.RU», собравшиеся требовали отправить главу района Сергея Белоусова в отставку. По словам жителей населенных пунктов, мэр игнорирует их мольбы о помощи и перевирает слова губернатора.

Виктор Жуков
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