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07 мая 2018
06 мая 2018
04:26  07 мая 2018 0

В Германии погиб известный российский режиссер

Что в действительности стало причиной смерти Юрия Томошевского, пока не ясноФото: «Романтический театр Юрия Томошевского», «ВКонтакте».

В результате несчастного случая, произошедшего в субботу, 5 мая, в Германии погиб известный театральный режиссер Юрий Томошевский. На данный час известно, что российский театральный деятель находился в ФРГ с частным визитом.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», смерть могла наступить в результате полученной травмы — Томошевский споткнулся и упал. Правда, говорить однозначно о том, явилось ли падение причиной смерти 61-летнего режиссера и актера, медикам еще предстоит выяснить: назначена судмедэкспертиза и вскрытие.

Скорее всего, кремация будет проведена в Германии, а 16 мая прах Юрия Томашевского будет доставлен в Санкт-Петербург, передает «Пятый канал» со ссылкой на искусствоведа Исаака Кушнира, хорошо знакомого с режиссером. Кушнир, в свою очередь, сообщил, что ему это известно от дочери Томошевского, с которой он разговаривал по телефону.

В центре Михаила Шемякина, «Романтический театр Юрия Томошевского» играл спектакли, назвали смерть режиссера «невосполнимой потерей», передает «Газета.ру». Родные и близкие режиссера попросили прессу не множить слухов и дождаться достоверной информации о произошедшем.

Виктор Жуков
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