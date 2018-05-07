В Германии погиб известный российский режиссер

В результате несчастного случая, произошедшего в субботу, 5 мая, в Германии погиб известный театральный режиссер Юрий Томошевский. На данный час известно, что российский театральный деятель находился в ФРГ с частным визитом.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», смерть могла наступить в результате полученной травмы — Томошевский споткнулся и упал. Правда, говорить однозначно о том, явилось ли падение причиной смерти 61-летнего режиссера и актера, медикам еще предстоит выяснить: назначена судмедэкспертиза и вскрытие.
Скорее всего, кремация будет проведена в Германии, а 16 мая прах Юрия Томашевского будет доставлен в Санкт-Петербург, передает «Пятый канал» со ссылкой на искусствоведа Исаака Кушнира, хорошо знакомого с режиссером. Кушнир, в свою очередь, сообщил, что ему это известно от дочери Томошевского, с которой он разговаривал по телефону.
В центре Михаила Шемякина, «Романтический театр Юрия Томошевского» играл спектакли, назвали смерть режиссера «невосполнимой потерей», передает «Газета.ру». Родные и близкие режиссера попросили прессу не множить слухов и дождаться достоверной информации о произошедшем.