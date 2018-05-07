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07 мая 2018
06 мая 2018
05:55  07 мая 2018 0

Маркировать продукты по степени полезности начнут уже летом

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , корзина с продуктами
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для производителей по маркировке продуктов питанияФото: depositphotos.com © URA.RU

В России уже этим летом начнется добровольная маркировка продуктов питания по принципу «светофор». Примечательно, что на упаковки будут наносить цветовую маркировку, которая информирует о содержании соли, сахаре, жиров и других пищевых веществ.

Роспотребнадзор уже подготовил проект рекомендаций для производителей питания. Таким образом надзорное ведомство выделило продукты, которые являются основными источниками соли сахара, жирных кислот, а также трансжиров: молочные, рыбные, хлебные, мясные, кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, соки, передают «Известия».

Именно эта категория продуктов будет маркирована тремя цветами: зеленым при низком содержанных этих веществ, желтым при среднем показателе, красным, если будет превышать суточную норму сахара, соли и т. п. Так, к примеру, 0,7 г поваренной соли на 100 г хлебных и мясных продуктов является превышением суточного потребления данного вещества, а менее 0,12 г сообщает о низком содержании.

В Роспотребнадзоре выразили уверенность, что меры по повышению информированности о составе пищевых веществ поспособствует снижению риска заболевания ожирением, диабетом второго типа и другими. Однако, рекомендации надзорного ведомства о маркировке будут распространяться не на все группы товаров.

Отметим, об инициативе Роспотребнадзора стало известно еще в конце прошлого года. Как писало «URA.RU», запустить программу предполагалось в феврале.

Александр Черноскутов
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