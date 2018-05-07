{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
08:45  07 мая 2018 0

Телеведущая Стриженова разозлила россиян постом о майских праздниках

Актрисе адресовали много гневных комментариевФото: Екатерина Стриженова, Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова взбесила российских пользователей Instagram выражением о коротких майских праздниках. Она выложила в соцсети новый пост, который собрал более трехсот комментариев.

«Покажите мне этого человека, который считает, что майские праздничные выходные слишком длинные!» — подписала публикацию Стриженова. Ее подписчики сразу же отреагировали, заявив, что много отдыхать — не всегда хорошо. Так, одна из поклонниц посетовала, что из-за выходных не может показать своего больного малыша врачам, передают «Дни.ру». Другие написали, что отдыхать так долго могут только обеспеченные люди. «Это сделано для таких, как вы, у которых денег куры не клюют!», «Еще раз этот пост доказывает, насколько эти люди далеки от реалий нашей жизни», — прокомментировали одни пользователи.

«Праздников много не бывает. Если кто-то не хочет отдыхать — копайте траншею, потом закапывайте. От работы кони дохнут. Жаловаться надо на нищенские зарплаты, а не на выходные. Можно подумать, что чем больше работаешь, тем больше получишь. Хрен вам! Ни выходных, ни зарплаты. Допроситесь», «Каждый сам делает свою жизнь. Если вам жить тошно, ищите причину в себе! Для тех, кто пашет и „жирует“, длинные праздники — прекрасный повод провести время с семьей!» — высказались другие подписчики.

Ранее Екатерина Стриженова поделилась подробностями личной жизни. Как писало «URA.RU», телеведущая рассказала, как однажды приревновала мужа к некой артистке.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров