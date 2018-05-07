Телеведущая Стриженова разозлила россиян постом о майских праздниках

08:45 07 мая 2018 0

Актрисе адресовали много гневных комментариев Фото: Екатерина Стриженова, Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова взбесила российских пользователей Instagram выражением о коротких майских праздниках. Она выложила в соцсети новый пост, который собрал более трехсот комментариев.

«Покажите мне этого человека, который считает, что майские праздничные выходные слишком длинные!» — подписала публикацию Стриженова. Ее подписчики сразу же отреагировали, заявив, что много отдыхать — не всегда хорошо. Так, одна из поклонниц посетовала, что из-за выходных не может показать своего больного малыша врачам, передают «Дни.ру». Другие написали, что отдыхать так долго могут только обеспеченные люди. «Это сделано для таких, как вы, у которых денег куры не клюют!», «Еще раз этот пост доказывает, насколько эти люди далеки от реалий нашей жизни», — прокомментировали одни пользователи.

«Праздников много не бывает. Если кто-то не хочет отдыхать — копайте траншею, потом закапывайте. От работы кони дохнут. Жаловаться надо на нищенские зарплаты, а не на выходные. Можно подумать, что чем больше работаешь, тем больше получишь. Хрен вам! Ни выходных, ни зарплаты. Допроситесь», «Каждый сам делает свою жизнь. Если вам жить тошно, ищите причину в себе! Для тех, кто пашет и „жирует“, длинные праздники — прекрасный повод провести время с семьей!» — высказались другие подписчики.

Ранее Екатерина Стриженова поделилась подробностями личной жизни. Как писало «URA.RU», телеведущая рассказала, как однажды приревновала мужа к некой артистке.