Магнитогорские металлурги подарят городу полторы тысячи деревьев

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в этом году высадит на территории образовательных учреждений полторы тысячи молодых деревьев остролистного клена. Предприятие озеленит город за свой счет в рамках акции «Тысяча деревьев — детям», которую проводило и в прошлом году.
Старт посадкам дан на территории школы №10 имени В.П. Поляничко, куда доставили 45 саженцев. Помочь школьникам высадить деревья пришли почетные гости — глава города Сергей Бердников, который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за подарок городу, и гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. «Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где еще нужно посадить деревья, а значит, это доброе дело будем продолжать», — отметил Шиляев.
Высаживать деревья будут в два этапа. Около трехсот саженцев от ММК украсят город весной. Остальные 1200 штук посадят осенью. Наиболее явно ощущается нехватка зелени в правобережной части Орджоникидзевского района, именно там укоренят большую часть саженцев. Тысяча деревьев будет высажена на территории социальных объектов, еще 500 штук — вдоль улично-дорожной сети. Бердников подчеркнул, что предприятие не только закупает саженцы, но и обеспечивает их грамотную посадку и дальнейший уход, что увеличивает шансы на приживаемость деревьев. Градоначальник также выразил надежду, что ребята будут беречь и защищать посадки.