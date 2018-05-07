12:05 07 мая 2018 1

Иннокентий Шеремет уже был екатеринбургским депутатом в конце 90-х годов прошлого века Фото: shownewstv.ru

За прошедшие выходные заявления на участие в праймериз «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму подали более 20 человек. По состоянию на сегодняшнее утро зарегистрирован 81 кандидат.

Среди новых участников предварительного голосования Алексей Бабенко — сын полномочного представителя губернатора в Заксобрании Свердловской области Виктора Бабенко. Он поборется за право выдвинуться от правящей партии по округу №1.

Как и прогнозировало «URA.RU», в округе №5 заявился первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. В этом же округе подал документы ведущий телепрограммы «Девять с половиной» Иннокентий Шеремет.

Новые лица появились и в Орджоникидзевском районе. Сбылись прогнозы «URA.RU» о выдвижении в округе №15 адвоката Алексея Вихарева (брат действующего депутата от ЛДПР Григория Вихарева). В случае победы на праймериз он возглавит окружной территориальный список «Единой России».

Выдвижение участников праймериз продлится до 15 мая.