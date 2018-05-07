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Главные новости Свердловской области
13:14  07 мая 2018 0

В Екатеринбурге начался дефицит лекарств после того, как власти признали их жизненно необходимыми

Пресс-конференция по процессу разорения ГУП СО Фармация. Екатеринбург, аптека, гуп со фармация, продажа лекарств
Горожане скупают таблетки с истекающим сроком годностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга столкнулись с дефицитом лекарств для кишечника после того, как правительство РФ включило препараты в список жизненно необходимых. Как рассказали «URA.RU» читатели, на полках в аптеках вот уже несколько месяцев крайне трудно найти таблетки и суппозитории с действующим веществом месалазин. Их необходимо принимать пожизненно в ряде случаев заболеваний, а заменить нечем.

Как рассказала «URA.RU» читательница Лариса, весной у уральцев с язвенным колитом кишечника обостряется заболевание. Помочь в таких случаях может только месалазин. «Это жизненно важный препарат, но его нет в наличии не то что в городе, но и по всей стране. Таблетки появляются в очень ограниченном количестве с истекающим сроком годности, но ими нельзя заменить свечи, которые лечат прямую или сигмовидную кишку», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудник одной из аптек Екатеринбурга в беседе с «URA.RU» подтвердил, что в городе сейчас дефицит указанного лекарства. Фармацевт объяснил, это случилось после того, как правительство РФ дополнило перечень необходимых препаратов 60 новыми наименованиями. В связи с этим фармпроизводителей с 1 января 2018-го обязали зарегистрировать предельную отпускную цену. За четыре с лишним месяца они так и не справились с задачей, а без выполнения этого условия продукция не может поступить в продажу.

На официальном сайте Екатеринбурга действует сервис для поиска лекарств в аптеках. Согласно нему на 4 мая только в трех аптеках можно было купить, например, немецкий препарат с месалазином в виде суспензии или суппозитория, еще в двух — в виде таблеток. Цена варьируется от 565 рублей до 2555 рублей. Но и там количество припасенных упаковок можно пересчитать по пальцам.

Сотрудник другой аптечной сети — «Живика» — сказал журналисту, что в некоторых местах можно найти препараты с месалазином индийского производства. Но когда ассортимент полностью восстановится, специалисты не знают. Оперативно получить комментарий в Росздравнадзоре по Свердловской области не удалось — на звонки журналиста в офисе не ответили.

Сергей Дианов
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