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Главные новости Свердловской области
12:52  07 мая 2018 0

СК проверит «злую мать» из Екатеринбурга, которую обвинили в издевательстве над детьми от мужа-голландца

Следователи выяснят, были ли издевательства над детьми в русско-голландской семьеФото: из личного архива отца семьи
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История о том, что довелось пережить детям из многодетной русско-голландской семьи, живущей в Екатеринбурге, получила продолжение — Следственный комитет назначил проверку. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе свердловского Следственного комитета. Поводом послужили публикации в СМИ (в том числе на «URA.RU»), в которых старший сын из этой семьи рассказал об издевательствах над детьми со стороны матери.

«Указанные сведения будут проверены в ходе доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях матери детей признаков ст. 117 УК РФ (истязание), — сообщил агентству старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В ходе проверки будут опрошены члены семьи, истребован характеризующий материал в отношении данной семьи и проведены иные проверочные мероприятия. По итогам доследственной првоерки органами СКР будет принято процессуальное решение».

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«URA.RU» подробно рассказывало историю этой семьи: старший сын, переехавший 1,5 года назад к отцу в Нидерланды, рассказал, что мать издевалась над ним и другими детьми: била, унижала, держала голодом, пропадала из дома и увлекалась колдовством.

В доказательство этого он приводит аудиозаписи (они выложены на специально созданных аккаунтах в соцсетях с хэштегом «злая мать»), на которых слышно, как женщина кричит на детей на русском и английском языке, используя оскорбления.

Теперь отец и старший сын намерены бороться за остальных детей, полагая, что им угрожает опасность: им удалось даже инициировать разбирательство по линии уполномоченного по правам ребенка, однако комиссия по делам несовершеннолетних, проводившая проверку, не обнаружила в семье ничего криминального и опасного для детей.

Андрей Гусельников
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