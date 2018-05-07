Пермскому хоккею станет еще сложней попасть в сезон высшей лиги

13:28 07 мая 2018 0

Одного гарантийного письма стало недостаточно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» сократил затраты «по всем направлениям». Команда ищет деньги на следующий сезон. Однако сделать это будет еще сложнее, чем раньше. Об этом сообщила финансовый директор Светлана Перминова.

В прошедшем сезоне клуб сэкономил 16 млн рублей, рассказали «URA.RU» в спортивной организации. В клубе отказались от чартерных полетов — летали обычными рейсами, зарплаты в организации по итогу сезона — одни из самых низких в лиге. «Думаю, если бы кому-то пришло в голову применить к нашей деятельности функционально-стоимостной анализ, мы были бы на высоте», — сказала Светлана Перминова. При этом в организации отмечают, что посещаемость игр пермской команды оказалась самой массовой в стране. Однако у клуба по-прежнему есть проблемы с поиском финансов от спонсоров. Ситуация осложнилась еще тем, что изменились правила, по которым команда должна подать заявку на следующий сезон. Клубы обязали прикладывать к документам спонсорские контракты. Хотя ранее хватало гарантийного письма.

«Думаю, что это сделано для того, чтобы клубы, участвующие в чемпионате, документами подтверждали свои финансовые возможности и не снимались по этим основаниям в разгар соревнований», — пояснила финансовый директор. «В прошлом году письмо было выдано 15 мая, на 100 миллионов рублей — это минимальный бюджет клуба в ВХЛ, — добавила Светлана Перминова. — Последние 10 лет „Молот-Прикамье“ получал эти письма от миниспорта края». Однако такого письма на следующий сезон у команды еще нет.

Пермские спортивные организации финансируются по схеме 50/50. Половину бюджета выделяет краевая казна, другую — клубы должны привлечь сами. В прошлом году волейбольный клуб «Прикамье» не смог найти деньги и покинул чемпионат в самом начале сезона. В спортивной организации тогда поясняли, что ранее пермским клубам помогали деньгами крупные местные компании, большинство из которых сейчас зарегистрированы в Москве.