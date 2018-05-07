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13:42  07 мая 2018 0

Бюджетники, попавшие под массовое сокращение в Ноябрьске, выходят на митинг

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы
Бюджетники Ноябрьска хотят сохранить работуФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники муниципальных предприятий Ноябрьска, которых скоро планируют сократить, собираются выйти на митинг. Организацию на себя взяли представители местного отделения КПРФ, которые откликнулись на просьбы бюджетников о помощи.

«Больше сотни людей собираются сокращать. Представляете, сколько семей останутся без работы. Куда они все пойдут? Для Ноябрьска это существенные цифры. Мы не оставим их в беде», — рассказала «URA.RU» лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, в адрес которой было направлено письмо о помощи.

Копия письма была направлена и в адрес губернатора Ямала. Получить комментарии в правительстве региона пока не удалось.

Напомним, в Ноябрьске в данный момент идет своеобразный эксперимент по увеличению средней зарплаты некоторых бюджетников. Местные власти планируют провести реорганизацию и объединить несколько мелких социальных учреждений в одно крупное. При этом около 40% персонала будет сокращено. Подробнее о этом «URA.RU» уже рассказывало. По данными агентства, к аналогичным экспериментам и оптимизации уже начали готовиться и власти Нового Уренгоя.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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