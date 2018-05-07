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07 мая 2018
13:55  07 мая 2018 4

На Западе назвали Путина самым сильным политическим лидером

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, путин владимир
Жители Западной Европы признали Путина самым сильным лидеромФото: Анна Майорова © URA.RU

В странах Западной Европы социологическая компания IFop по заказу агентства Sputnik провела опрос на тему того, кто является самым сильным государственным лидером на данный момент. В тройку лидеров попали Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

На первом месте оказался президент России, уточняет агентство Nation News. Путина поддержали 34% опрошенных жителей Германии, столько же французов, 38% итальянцев, 26% граждан Великобритании и 23% американцев.

Вторую позицию удерживает президент США Дональд Трамп. Его предпочли 25% опрошенных жителей Франции, 27% респондентов в Германии, 29% итальянцев, 33% — британцев и 43% — американцев, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Третьим оказался лидер Китая Си Цзиньпин. Его отметили 17% французских респондентов, 19% немецких, 13% итальянских, 9% британских и 4% американских.

Виктор Жуков
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