На месте исчезновения двухлетнего ребенка нашли надпись «умрет»

В Бурятии в Иволгинском районе пропал двухлетний мальчик. У реки, предполагаемого места исчезновения ребенка, следователи обнаружили надпись «умрет». За пропавшим должен был приглядывать девятилетний двоюродный брат, однако после инцидента мальчик перестал говорить.
По предварительным данным, мать пропавшего мальчика приехала в гости к сестре. Ребенок остался на улице рядом с домом играть с остальным детьми. Когда женщина через 20 минут вышла на улицу проведать малыша, она не нашла сына. Предполагаемое место исчезновения обследовал кинолог с собакой, однако никаких следов не нашел, сообщает «Ридус».
Однако у реки, где мог пропасть мальчик, обнаружили надпись «умрет». В настоящее время следователи устанавливают, кто сделал ее и имеет ли она отношение к пропавшему ребенку. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Отмечается, что на реке планируют организовать работу водолазов, а прилегающую территорию собираются обследовать при помощи беспилотника.
По словам отца пропавшего мальчика, за ребенком должен был приглядывать его девятилетний двоюродный брат, уточняет телеканал 360. Но после случившегося мальчик стал молчать. В настоящее время ему ищут психолога, чтобы получить от него информацию об инциденте.