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07 мая 2018
14:13  07 мая 2018 0

На месте исчезновения двухлетнего ребенка нашли надпись «умрет»

Клипарты 2018. Сургут, детство, ребенок, детская игрушка
За малышом должен был приглядывать двоюродный братФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Бурятии в Иволгинском районе пропал двухлетний мальчик. У реки, предполагаемого места исчезновения ребенка, следователи обнаружили надпись «умрет». За пропавшим должен был приглядывать девятилетний двоюродный брат, однако после инцидента мальчик перестал говорить.

По предварительным данным, мать пропавшего мальчика приехала в гости к сестре. Ребенок остался на улице рядом с домом играть с остальным детьми. Когда женщина через 20 минут вышла на улицу проведать малыша, она не нашла сына. Предполагаемое место исчезновения обследовал кинолог с собакой, однако никаких следов не нашел, сообщает «Ридус».

Однако у реки, где мог пропасть мальчик, обнаружили надпись «умрет». В настоящее время следователи устанавливают, кто сделал ее и имеет ли она отношение к пропавшему ребенку. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Отмечается, что на реке планируют организовать работу водолазов, а прилегающую территорию собираются обследовать при помощи беспилотника.

По словам отца пропавшего мальчика, за ребенком должен был приглядывать его девятилетний двоюродный брат, уточняет телеканал 360. Но после случившегося мальчик стал молчать. В настоящее время ему ищут психолога, чтобы получить от него информацию об инциденте.

Иван Шестак
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