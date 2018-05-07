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Главные новости Тюменской области
14:09  07 мая 2018 0

В тюменском правительстве сменился человек, ответственный за памятники

Галина Кулаченко, интервью. Екатеринбург, кабинет чиновника, папки
В тюменском правительстве кадровые измененияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначили Анну Базилеву. Информация назначении появилась на официальном сайте областного правительства в понедельник, 7 мая.

Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова. В пресс-службе регионального правительства «URA.RU» поясняли, что вопросы охраны памятников останутся в ее сфере полномочий.

До своего назначения Базилева занимала пост заместителя гендиректора по правовым вопросам в птицефабрике «Боровская», которая является крупнейшей в регионе. По объемам производства птицефабрике нет равных как в Тюмени, так и по всей России.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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