В тюменском правительстве сменился человек, ответственный за памятники

В тюменском правительстве кадровые изменения
Председателем комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области назначили Анну Базилеву. Информация назначении появилась на официальном сайте областного правительства в понедельник, 7 мая.
Ранее эту должность занимала заместитель губернатора Лариса Теплоухова. В пресс-службе регионального правительства «URA.RU» поясняли, что вопросы охраны памятников останутся в ее сфере полномочий.
До своего назначения Базилева занимала пост заместителя гендиректора по правовым вопросам в птицефабрике «Боровская», которая является крупнейшей в регионе. По объемам производства птицефабрике нет равных как в Тюмени, так и по всей России.