14:35 07 мая 2018 0

Екатеринбуржцы отпразднуют юбилей города в 2023 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Документ с подписью главы государства опубликован в понедельник, 7 мая, на официальном портале правовой информации.

В указе президент постановил принять предложение правительства РФ о праздновании 300-летнего юбилея в 2023 году и рекомендовал органам госвласти субъектов и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и в проведнии праздника. «Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее в Свердловской области был создан оргкомитет по празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. В него вошли главные региональные и городские политики, промышленники, общественники, спортсмены, писатели, музыкальные и театральные деятели.