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07 мая 2018
16:27  07 мая 2018 0

Самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок

В стране больше четырех тысяч гривенных миллионеровФОТО: pixabay.com

Самым юным гривенным миллионером на Украине оказался семилетний мальчик из города на р. Днепр. Об этом сообщил и. о. главы украинской Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

По его словам, в 2017 году налоговики Украины насчитали 4063 миллионера. Это на 16% (или на 559 человек) больше, чем годом ранее. Их доходы превышают 1 миллион гривен (это около 38 тысяч долларов). Самым маленьким миллионером признан семилетний ребенок из города Черкассы, а самым старым — 99-летний киевлянин. Большинство украинских миллионеров перешагнули возраст 45 лет, пишет argumenti.ru.

При этом почти половина гривенных миллионеров состоит на налоговом учете в Киеве. Лишь один украинец задекларировал доход в размере свыше миллиарда гривен.

Наталья Михалева
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