В Курганской области 164,8 тысячи человек живут за чертой бедности, то есть их ежемесячный доход в 2017 году был ниже прожиточного минимума. Это 19,3% от общей численности населения региона, сообщает Свердловскстат.
Согласно подсчетам, количество бедных в регионе немного снизилось по сравнению с 2016 годом, когда меньше прожиточного минимума получали 167,1 тысячи человек. Прожиточный минимум в IV квартале 2017 года составлял 9220 рублей в месяц. В среднем в прошлом году зауральцам не хватало для достойной жизни 460,4 млн рублей в месяц, общий дефицит доходов населения за год вырос на восемь млн рублей. Это 2,5% от общего объема денежных доходов зауральцев.
По уровню доходов статистика выделяет восемь групп. К примеру, менее семи тысяч рублей в месяц получали 9% зауральцев, от 14 до 19 тысяч рублей получали 18% жителей региона. Наибольшая группа зауральцев (19%) имела в месяц доход до 27 тысяч рублей. Доход в размере до 45 тысяч рублей был доступен 17% населения региона. До 60 тысяч рублей в месяц получали более 4%, свыше этой суммы — всего 2,9% проживающих в Курганской области.
Бывший руководитель Курганстата, профессор КГУ Николай Кремлев, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что «бедных в регионе будет еще больше» в этом году в связи с увеличением МРОТ (с 1 мая 2018 года составит 12 тысяч 837 рублей 45 копеек). В целом, по словам Кремлева, в области проживает 4% нищих с доходом в половину прожиточного минимума, 19% — бедных (менее одного прожиточного минимума), 50% — малообеспеченных (доход от 1 до 3 прожиточных минимумов), 17% — средний класс (от 3 до 6 прожиточных минимумов), 4% состоятельных (более 10 прожиточных минимумов на человека) и 1% богатых.