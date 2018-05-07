Найдена братская могила 85 свердловских солдат, которых считали пропавшими без вести с 1942 года

16:56 07 мая 2018 0

Алексей Зыков нашел могилы более тысячи солдат, пропавших без вести Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стало известно место, где находится могила сразу 85 красноармейцев, призванных на фронт из Свердловской области и пропавших без вести в январе 1942 года. Их родственники, у кого они есть, до сих пор не знают, где похоронены их отцы и деды. Открытие было сделано Алексеем Зыковым, председателем Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов», во время работы в архиве Министерства обороны РФ.

К Зыкову регулярно обращаются люди, которые не знают судьбу своих предков, официально числящихся пропавшими без вести. За годы работы удалось найти могилы больше тысячи красноармейцев, о которых ничего не было известно с войны. Во время работы по одному из запросов обнаружилась братская могила бойцов 375-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1941 года в Свердловской области.

Список красноармейцев, пропавших без вести под Коростелево 22 января 1941 года, среди них Федор Семухин Фото: Анна Майорова © URA.RU

К Зыкову обратилась 78-летняя пенсионерка из Екатеринбурга Мария Хворостяная, которая ничего не знает о судьбе своего отца, у нее даже ни одной фотографии не сохранилось. Единственный документ, который у Хворостяной есть на руках, — это копия извещения о том, что ее отец, Семухин Федор Иванович, 1912 года рождения, пропал без вести 22 января 1942 года. Как это произошло, что было дальше, где похоронен солдат — ничего не известно. В архиве министерства обороны оказалось, что в действительности Федор Семухин не пропал без вести.

Все эти годы в министерстве обороны знали о месте захоронения солдата, но родным ничего не сообщалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В архиве нашел документ со списком погибших 22 января 1942 года подо Ржевом. В нем сержант Федор Семухин числится пропавшим без вести. Но в архиве нашелся и другой документ, где сказано, что Семухин похоронен в братской могиле поселка Победа, в годы войны это была деревня Горы Казеки. Семухин воевал в 375-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Свердловской области и первый состав имела почти полностью из свердловчан. В этой братской могиле похоронены 102 человека. Я просмотрел список, и оказалось, что все они из 375-й дивизии. Кроме Семухина, я нашел еще 84 человека — уроженцев Свердловской области. Сверился с Книгой памяти и обнаружил, что все они на сегодняшний день числятся пропавшими без вести. Какому-то солдафону было наплевать на людей, и он разослал извещения о том, что они пропали без вести, хотя все было известно. Все эти солдаты погибли 22 января 1942 года возле деревни Коростелево, а позже были перезахоронены в Казеки», — рассказал «URA.RU» Алексей Зыков.

В ближайшее время Алексей Зыков планирует опубликовать весь список обнаруженных им красноармейцев, и, возможно, удастся разыскать кого-то из их родственников. Мария Хворостяная, с письма которой все началось, уже знает о том, что у ее отца существует могила.

Единственная память об отце у Марии Хворостяной — извещение о пропаже без вести Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Очень хочу побывать на могиле отца. Если здоровье позволит, то скоро поеду туда. У меня ведь ничего от отца не сохранилось, даже фотографии нет, а теперь появилась возможность хоть так повстречаться», — говорит Мария Хворостяная.

По словам пенсионерки, ее отец ушел на фронт 27 июля 1941 года, когда ей было меньше года, поэтому она его никогда не видела. Знает только, что на фронте погиб еще и старший брат ее отца.