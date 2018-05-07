В Екатеринбурге ученики элитной школы отметят выпускной в пятизвездочном отеле

Выпускники 11-х классов гимназии №5 в Екатеринбурге отметят окончание школьной жизни в пятизвездочном отеле Hyatt Regency. Для этого родители учеников забронировали большой банкетный зал.
Как рассказали «URA.RU» родители и выпускники, на организацию торжества каждая семья потратит по пять тысяч рублей. Мероприятие должно пройти 29 июня. Всего в этом году пятую гимназию заканчивает 112 человек. Вести праздник будет некий «звездный» ведущий, имя которого собеседники агентства пока назвать затрудняются. Директор гимназии №5 Галина Панькова подтвердила «URA.RU» информацию о том, что часть торжественного мероприятия пройдет в респектабельном отеле.
«Вручение аттестатов у нас будет в школе. Потом родители, насколько мне известно, приглашают учителей и детей на банкет. Подробности я вам сказать не могу, потому что еще не обсуждала этот момент с родительским комитетом», — отметил в беседе с «URA.RU» директор. В отеле Hyatt Regency подтвердили, что на 29 июня банкетный зал забронирован. По информации «URA.RU», цена аренды за день большого бального зала в отеле составит 195 тысяч рублей без учета меню, которое оплачивается отдельно.
Между тем сумма в пять тысяч не для всех родителей оказывается подъемной. Как рассказали «URA.RU» родители выпускников гимназии №205, они в этом году потратят на организацию праздника для своих детей по две с половиной тысячи рублей.