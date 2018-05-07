Тюменские дачники отказались платить долги и остались без света

17:29 07 мая 2018 0

Долги накопились зимой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU (архивное фото)

В Тюмени специалисты АО «ЭК «Восток» приостановили подачу электроэнергии дачному некоммерческому товариществу (ДНТ) «Наука». Причиной является долг жителей, который превысил 230 тысяч рублей.

По данным директора Тюменского управления Тюменьэнергосбыта, филиала АО «ЭК «Восток» Владимира Гуськова, задолженность накопилась за зимний период, когда дачники активно пользовались отопительными приборами. «Оплатить потребленную электроэнергию жители ДНТ не хотят, ссылаясь на неподъемность суммы долга. Но ведь это означает, что, по сути, они просят сделать так, чтобы за них заплатили другие, с чем мы принципиально не согласны», — подчеркнул Гуськов.

«Мы предложили им составить график погашения долга и постепенно выплачивать его, это распространенная практика в подобных случаях и оптимальный выход для всех сторон», — уточнил директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыта, пообещав возобновление электроснабжение. Однако ни председатель, ни проживающие в товариществе люди график не составили. И чтобы не увеличивать долги в то время, как дачники ежемесячно тратят электроэнергию на сумму 50 до 70 тысяч рублей, АО «ЭК «Восток» приостановил подачу ресурса.

«Всем клиентам энергосбытовой компании еще раз хотелось бы напомнить, что электроэнергия является таким же товаром, как хлеб или молоко. Но не все, к сожалению, это осознают. И поэтому копят долги», — напомнил Гуськов. По его словам, в большей степени это касается дачных обществ, где люди не могут договориться друг с другом. Как правило, это происходит там, где нет председателя, решающего организационные вопросы.