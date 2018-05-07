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07 мая 2018
17:33  07 мая 2018 0

Юлия Самойлова на шествии «Бессмертного полка» в Лиссабоне возмутила украинцев

Юлия Самойлова приняла участие в акции 6 маяФото: Юлия Самойлова, Instagram

В соцсетях украинцы активно обсуждают снимки с акции «Бессмертный полк» в португальском Лиссабоне. В шествии приняла участие певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на конкурсе «Евровидение».

Фото с мероприятия на странице в Facebook опубликовал журналист Александр Тверской. В комментариях к снимку украинцы возмутились, что на одном из флагов присутствуют слова на украинском языке. «На первый взгляд, на фото только один инвалид. Но это обман зрения», — написал сам Тверской, чьи слова нашли одобрение у тысячи его подписчиков.

«Такой концентрации идиотизма в одном месте я еще не видела. Тут прекрасно все! И персонажи этого фото, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и фото ветеранов Второй мировой!», «Ох, ребятушки! Каждый раз дно все ближе и ближе. Мозг реально уже отказывается это понимать», — возмущаются украинцы. «Флаг с Лениным на украинском. Видать, трофейный. Из Крыма сперла после концерта», — ехидно добавил один из подписчиков Тверского.

Напомним, 6 мая Юлия Самойлова приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне. В мероприятии участвовало более 400 человек.

Дарья Корчак
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