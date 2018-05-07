В Тюменской области прекратило вещание «Радио Победы». Проект, созданный местными активистами, не смог выжить из-за дефицита финансирования. Об этом сообщил слушателям на тематическом портале Online Red один из соучредителей, идейный вдохновитель радиостанции, краевед Валерий Чупин.
«Уважаемые друзья! Официально сообщаем вам, что „Радио Победы“ окончательно прекратило свое существование. Причиной тому является невозможность содержания радиостанции ввиду отсутствия финансов», — прокомментировал Чупин закрытие радиостанции.
Тюменцы восприняли новость о закрытии радио негативно. «Очень жалко, что нет в радиоприемниках нашего „Радио Победы“, ведь далеко не у всех пенсионеров старшего поколения есть Интернет, а на этой волне сейчас звучит музыка на один мотив — долбит только по мозгам», — комментирует пользователь под ником Ольга.
«Радио Победы» задумывалось как радиостанция для патриотически настроенной части населения. В эфире звучали отечественная и зарубежная музыка 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов, выпуски новостей, тематические передачи. Согласно информации из базы данных «Контур.Фокус», «Радио Победы» участвовало в конкурсах, проводимых органами государственной и муниципальной власти для бюджетных учреждений. Ближайшим конкурентом станции выступало «Радио-7», которому заказчики чаще отдавали предпочтение. Сейчас на волне 88,8 FM вещает «Радио Рекорд», специализирующееся на танцевальной музыке.
Как сообщил в разговоре с «URA.RU» экс-гендиректор ООО «Победа» Евгений Алешин, новость о закрытии станции группа слушателей действительно восприняла негативно, однако решение о ликвидации «Радио Победы» принималось учредителями. В частности, было решено продать частоту. Нынешним ее владельцем является тюменское подразделения холдинга «Медиа траст».
Узнать более подробную позицию создателя «Радио Победы» Валерия Чупина не удалось. В приемной «Централизованной городской библиотечной системы», где работает краевед, «URA.RU» пообещали, что создатель радиостанции свяжется с агентством позже.