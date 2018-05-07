Чиновники мэрии Челябинска заплатят за кондукторов

18:43 07 мая 2018 0

Автоматизированная оплата в транспорте обернулась штрафами для чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска оштрафована на 200 тыс. рублей решением управления федеральной антимонопольной службы Челябинской области. Как сообщили в УФАС по региону, штраф выписан за неисполнение предписания, выданного еще в 2015 году. Сам конфликт связан с бывшим начальником трамвайно-троллейбусного управления Челябинска Борисом Шуплецовым.

В 2012 году в Челябинске была введена автоматизированная оплата в муниципальном транспорте. Вместо рулонов билетов у кондукторов появились терминалы, через которые можно было списывать средства с транспортных карт. Оборудование, в которое было вложено 30 млн рублей, обеспечивало и бесплатный проезд льготников. Основным оператором выступил МУП «Служба организации движения». В 2015 году ФАС усмотрела в действиях властей признаки нарушения антимонопольного законодательства. Жалобу подало ООО «Уралинфотек», собственником которого является Максим Глазков. Основным бенефициаром ООО, по слухам, является экс-директор МУП «Челябгортранс» Борис Шуплецов. Шуплецов проработал на посту директора 10 лет и ушел в отставку, когда Челябинском стал руководить сити-менеджер Сергей Давыдов.

Уход Шуплецова был конфликтным, сотрудники МУП даже пикетировали здание мэрии, требуя оставить директора в покое. Вместе с Шуплецовым ушел и его заместитель Максим Глазков, а через год появилось ООО «Уралинфотек», которое стало подавать жалобы на мэрию Челябинска. Администрация судилась с коммерсантами, но, как сообщили «URA.RU» в УФАС по региону, все тяжбы в судах, в том числе в уральском арбитражном, проиграла. За это мэрии выписали штраф. «Требования УФАС мы исполним, — заявил „URA.RU“ начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов. — Хочу напомнить, что это давняя история. А „Уралинфотек“ на тендеры в Челябинске не заявляется».

ООО «Уралинфотек» действительно ушло с рынка Челябинска, но выиграло несколько конкурсов в Миассе и Златоусте.