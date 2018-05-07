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Главные новости Пермского края
19:30  07 мая 2018 0

В Пермском крае назначен новый главный федеральный инспектор

Новый ГФИ по Пермскому краю. Пермь. , половников сергей
Сергей Половников готов выстраивать диалог «с конструктивно настроенными силами»Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич утвердил нового постоянного главного федерального инспектора по Пермскому краю. Им стал Сергей Половников, приехавший в регион в конце марта.

Сергея Половникова депутатам края представили 26 марта — через три дня после известий об отставке прежнего руководителя ведомства Игоря Цветкова, который проработал в регионе два года. Новый кандидат тогда сообщил народным избранникам, что готов выстраивать диалог «с конструктивно настроенными силами».

Новый инспектор прибыл из Нижегородской области. Там он был федеральным инспектором, ответственным за взаимодействие с местными властями. Также в Нижнем Новгороде Сергей Половников работал заместителем начальника управления ФСКН России, а до этого десять лет служил в МВД.

Максим Ишматов
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